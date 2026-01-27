Live
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் சபலென்கா
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Jan 2026 9:45 AM IST (Updated: 27 Jan 2026 9:50 AM IST)
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • அமெரிக்காவின் இவா ஜோவில் காலிறுதியில் தோல்வி அடைந்தார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிக் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சபலென்கா 6-3, 6-0 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

