      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: சபலென்கா, கோகோ காப் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Oct 2025 1:17 AM IST
      • வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் அமெரிக்க வீராங்கனை கோகோ காப் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      பீஜிங்:

      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இந்த தொடரில் நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4வது சுற்று ஆட்டத்தில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, ரஷியாவின் சம்சோனோவா உடன் மோதினார்.

      இந்த ஆட்டத்தில் சபலென்கா 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சீனாவின் ஜாங் ஷுவாய் உடன் மோதினார். இதில் கோகோ காப் 6-3, 6-2 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

