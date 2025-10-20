என் மலர்
டென்னிஸ்
நிங்போ ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ரிபாகினா
- நிங்போ ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்றது.
- நேற்று நடந்த இறுதிப்போட்டியில் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை வெற்றி பெற்றார்.
பீஜிங்:
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா, ரஷிய வீராங்கனை அலெக்சாண்ட்ரோவா உடன் மோதினார்.
இதில் அலெக்சாண்ட்ரோவா முதல் செட்டை 6-3 என கைப்பற்றினார். 2-வது செட்டை ரிபாகினா 6-0 என கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து, வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் மூன்றாவது செட்டை ரிபாகினா 6-2 என கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து 3-6, 6-0, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் அலெக்சாண்ட்ரோவாவை வீழ்த்தி ரிபாகினா சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.
