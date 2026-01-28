என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு பெகுலா முன்னேற்றம்
- பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதியில் பெகுலா- அமென்டா அனிஸ்மோவாவுடன் மோதினர்.
- இந்த ஆட்டம் 1 மணி 35 நிமிட நேரம் நடைபெற்றது.
மெல்போர்ன்:
கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதியில் 6-வது வரிசையில் உள்ள பெகுலா 6-2, 7-6 (7-1) என நேர்செட் கணக்கில் சகநாட்டை சேர்ந்த 4-ம் நிலை வீராங்கனையான அமென்டா அனிஸ்மோவாவை வீழ்த்தினார். இந்த ஆட்டம் 1 மணி 35 நிமிட நேரம் நடைபெற்றது.
ஜெசிகா பெகுலா அரை இறுதியில் கஜகஸ்தானை சேர்ந்த 5-வது வரிசையில் உள்ள ரைபகினாவுடன் மோதவுள்ளார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் அரையிறுதிக்கு முதல் முறையாக பெகுலா தகுதி பெற்றுள்ளார்.
இன்னொரு அரைஇறுதி ஆட்டத்தில் முதல் நிலை வீராங்கனையான சபலென்கா (பெலாரஸ்)-சுவிட்டோலினா (உக்ரைன்) மோதுகிறார்கள்.
