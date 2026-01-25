என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றில் ஒசாகா திடீர் விலகல்
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றில் ஒசாகா திடீர் விலகல்

      25 Jan 2026 4:51 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா 3வது சுற்றில் திடீரென விலகினார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் 2 முறை சாம்பியனான ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா, ஆஸ்திரேலியாவின் மேடிசன் இங்லிசை சந்திக்க இருந்தார்.

      ஆனால் வயிற்றுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஒசாகா கடைசி நேரத்தில் போட்டியில் இருந்து விலகினார். இதனால் மேடிசன் இங்லிஸ் வெற்றி பெற்று 4-வது சுற்றுக்குள் நுழைந்தார்.

