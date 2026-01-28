VIDEO: முதல் 2 செட்டுகளை இழந்தும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய ஜோகோவிச்- கண்ணீருடன் வெளியேறிய இத்தாலி வீரர்

என் மலர்
கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் இத்தாலி வீரர் லோரென்சோ முசெட்டி, செர்பியாவின் ஜோகோவிச் மோதினர்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் 2 செட்டுகளை முசெட்டி சிறப்பாக விளையாடி வென்றார். அடுத்து ஒரு செட்டை கைப்பற்றினால் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற முடியும் என்ற நிலையில் தொடர்ந்து விளையாடிய முசெட்டி காயம் காரணமாக போட்டியில் இருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்தார்.
இதனால் ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கு ஜோகோவிச் தகுதி பெற்றார். வெற்றி பெற வேண்டிய போட்டியில் காயம் காரணமாக வெளியேறியதால் கண்ணீருடன் ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து மைதானத்தில் இருந்து இத்தாலி வீரர் முசெட்டி வெளியேறினார். அவருக்கு ரசிகர்கள் கைதட்டி வழியனுப்பினர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.