      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 2வது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி #Musetti
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 5:07 AM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இரண்டாவது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் முசெட்டி தோல்வி அடைந்தார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி, ஹங்கேரியின் மார்ட்டன் பகோவிஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஹங்கேரி வீரர் 7-5, 6-1 என எளிதில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

