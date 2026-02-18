Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி
      X
      கத்தார்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Feb 2026 10:08 PM IST
      • கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது.
      • 2வது சுற்றில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் தோல்வி அடைந்தார்.

      தோஹா:

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், கிரீஸ் வீரர் சிட்சிபாஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சிட்சிபாஸ் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      கடந்த வாரம் நடைபெற்ற ரோட்டர்டாம் டென்னிஸ் தொடரிலும் மெத்வதேவ் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Qatar Open Danill Medvedev கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் டேனில் மெத்வதேவ் 
      Next Story
      ×
        X