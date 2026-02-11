என் மலர்
டென்னிஸ்
ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி
- ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நெதர்லாந்தில் நடக்கிறது.
- இதில் முன்னணி வீரரான ரஷியாவின் மெத்வதேவ் தோல்வி அடைந்தார்.
ஆம்ஸ்டர்டாம்:
ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நெதர்லாந்தில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் தரவரிசையில் நம்பர் 4 இடத்தில் உள்ளவரும், ரஷியாவைச் சேர்ந்தவருமான டேனில் மெத்வதேவ், பிரான்சின் யூகோ ஹம்பர்ட் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய யூகோ ஹம்பர்ட் 7-6 (7-4), 3-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் மெத்வதேவ் முதல் சுற்றிலேயே தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
Next Story