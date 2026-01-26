என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 4வது சுற்றில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- இதில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 4வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் நான்காவது சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், அமெரிக்காவின் லேனர் டீன் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய லேர்னர் டீன் 6-4, 6-0, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரில் இருந்து மெத்வதேவ் வெளியேறினார்.
