என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 4வது சுற்றில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி
      X
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 4வது சுற்றில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Jan 2026 5:25 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • இதில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 4வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் நான்காவது சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், அமெரிக்காவின் லேனர் டீன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய லேர்னர் டீன் 6-4, 6-0, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரில் இருந்து மெத்வதேவ் வெளியேறினார்.

      Australian Open Danill Medvedev ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டேனில் மெத்வதேவ் 
      Next Story
      ×
        X