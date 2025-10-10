என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்
      X
      சீனா

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Oct 2025 10:03 PM IST
      • ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் காலிறுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் டி மினாரை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.

      மற்றொரு காலிறுதியில் பிரான்ஸ் வீரர் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் கனடாவின் பெலிக்ஸ் ஆக்ரை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெற உள்ள அரையிறுதியில் மெத்வதேவ், பிரான்ஸ் வீரர் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக் உடன் மோதுகிறார்.

      Shanghai Masters Tennis Danil Medvedev ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் டேனில் மெத்வதேவ் 
      Next Story
      ×
        X