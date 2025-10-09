என் மலர்tooltip icon
      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி
      சீனா

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Oct 2025 1:42 AM IST
      • ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது;
      • நான்காவது சுற்றில் இத்தாலி வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

      பீஜிங்:

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் நேற்று நடந்த 4-வது சுற்றில் முன்னணி வீரரான இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி, கனடாவின் பெலிக்ஸ் ஆகர் அலியாசிம் உடன் மோதினார்.

      தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய கனடா வீரர் 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் இத்தாலி வீரரை வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். லாரன்சோ முசெட்டி அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      Shanghai Masters Tennis Lorenzo Musetti ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் லாரன்சோ முசெட்டி 
