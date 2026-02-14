என் மலர்tooltip icon
      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் முசோவா
      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் முசோவா

      14 Feb 2026 10:34 PM IST
      • கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடந்தது.
      • செக் நாட்டு வீராங்கனை கரோலினா முசோவா இறுதிச்சுற்றில் வென்றார்.

      தோஹா:

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடினர்.

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் செக் நாட்டின் கரோலினா முசோவா, கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோ உடன் மோதினார்.

      சிறப்பாக ஆடிய முசோவா 6-4, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

