      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் கோகோ காப்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Oct 2025 12:45 AM IST
      • வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்றது.
      • இறுதிப்போட்டியில் அமெரிக்க வீராங்கனை கோகோ காப் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்றது.

      நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சக நாட்டு வீராங்கனையான ஜெசிகா பெகுலா உடன் மோதினார்.

      இந்த ஆட்டத்தில் அதிரடியாக ஆடிய கோகோ காப் 6-4, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

