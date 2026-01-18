என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: முதல் சுற்றில் இங்கிலாந்து வீராங்கனை வெற்றி
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: முதல் சுற்றில் இங்கிலாந்து வீராங்கனை வெற்றி

      18 Jan 2026 11:11 PM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • இதில் இங்கிலாந்து வீராங்கனை எம்மா ராடுகானு முதல் சுற்றில் வென்றார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் இன்று தொடங்கியது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இங்கிலாந்து வீராங்கனையான எம்மா ராடுகானு, தாய்லாந்தின் மனன்சயா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய எம்மா ராடுகானு 6-4, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

