மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி: ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மென்சிக்

?Jakub Mensik's magical moment as he wins his maiden ATP Masters 1000 trophy ? with victory over Novak Djokovic in the Miami Open final.#ATP | #MiamiOpen | #JakubMensik @atptour | @TennisTV | @MiamiOpen | @mensik_jakub_ ?https://t.co/f0JuDtsbDi pic.twitter.com/qVRmzFFSuh