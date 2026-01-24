என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய கோகோ காப், மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- அமெரிக்காவின் கோகோ காப் மூன்றாவது சுற்றில் வென்றார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சக நாட்டு வீராங்கனை ஹெய்லி பாப்டிஸ்ட் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோகோ காப் 3-6, 6-0, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ரொமேனியாவின் எலினா கேப்ரியலாவை வீழ்த்தி நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story