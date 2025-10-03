என் மலர்
டென்னிஸ்
சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் கோகோ காப்
- சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தலைநகர் பீஜிங்கில் நடந்து வருகிறது.
- காலிறுதி சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் வெற்றி பெற்றார்.
பீஜிங்:
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், ஜெர்மனியின் எவா லிஸ் உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய கோகோ காப் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
நாளை நடைபெறும் அரையிறுதியில் கோகோ காப், சக நாட்டு வீராங்கனை அனிசிமோவாவை எதிர்கொள்கிறார்.
