      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் கோகோ காப்
      சீனா

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் கோகோ காப்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Oct 2025 2:23 AM IST
      • சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தலைநகர் பீஜிங்கில் நடந்து வருகிறது.
      • காலிறுதி சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், ஜெர்மனியின் எவா லிஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய கோகோ காப் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் அரையிறுதியில் கோகோ காப், சக நாட்டு வீராங்கனை அனிசிமோவாவை எதிர்கொள்கிறார்.

