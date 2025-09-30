Live
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய கோகோ காப்
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Sept 2025 5:05 PM IST
      • சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • இதில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      பீஜிங்:

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சுவிட்சர்லாந்தின் பெலிண்டா பென்கிக் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோகோ காப் 4-6, 7-6 (7-4), 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெற உள்ள காலிறுதியில் கோகோ காப், ஜெர்மனியின் எவா லிஸ் உடன் மோதுகிறார்.

