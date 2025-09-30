என் மலர்
டென்னிஸ்
சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய கோகோ காப்
- சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
- இதில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
பீஜிங்:
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சுவிட்சர்லாந்தின் பெலிண்டா பென்கிக் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோகோ காப் 4-6, 7-6 (7-4), 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
நாளை நடைபெற உள்ள காலிறுதியில் கோகோ காப், ஜெர்மனியின் எவா லிஸ் உடன் மோதுகிறார்.
Next Story