என் மலர்
டென்னிஸ்
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: முன்னணி வீரர் சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
- ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்று ஆட்டத்தில் சிட்சிப்போஸ் - பெஞ்சமின் போன்சி மோதினார்.
- பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை சிட்சிபாஸ் கைப்பற்றினார்.
சின்சினாட்டி:
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் கிரெக்க வீரர் ஸ்டெபானஸ் சிட்சிபாஸ் - பிரான்ஸ் வீரர் பெஞ்சமின் போன்சி உடன் மோதினார்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை சிட்சிபாஸ் கைப்பற்றினார். அடுத்த 2, 3-வது சுற்றை பெஞ்சமின் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதனால் பெஞ்சமின் போன்சி 6-7 (4-7), 6-3,6-4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story