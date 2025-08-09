என் மலர்
சின்சினாட்டி ஓபன்: நிஷேஷ் பசவரெட்டி- கமிலா ஒசோரியோ 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
- பசவரெட்டி 2-வது சுற்றில் ஸ்வெரெவ் உடன் மோத உள்ளார்.
- கமிலா ஒசோரியோ (கொலம்பியா) 7-5, 1-6, 6-4 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
சின்சினாட்டி:
சின்சினாட்டி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் அமெரிக்க வீரரான நிஷேஷ் பசவரெட்டி, ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்சாண்டர் வுகிக் உடன் மோதினார்.
இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட பசவரெட்டி 7-6 மற்றும் 7-5 என்ற நெர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று 2-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார். இவர் 2-வது சுற்றில் ஸ்வெரெவ் உடன் மோத உள்ளார்.
மற்ற ஆட்டங்களில் டாமிர் டூம்ஹூர் (போஸ்னியா), வாலண்டைன் ராயர் (பிரெஞ்சு), லெர்னர் டியென் (அமெரிக்கா) ஆகியோர் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.
பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் கிரேக்க வீராங்கனையான மரியா சக்காரி மற்றும் ரஷ்யா வீராங்கனை கமிலா ரகிமோவா மோதினர். இந்த ஆட்டத்தில் சக்காரி 6-3, 3-6, 6-2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் கமிலா ஒசோரியோ (கொலம்பியா) 7-5, 1-6, 6-4 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.