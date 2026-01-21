என் மலர்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: சபலென்கா, ரூப்லெவ் 3-வது சுற்றுக்கு தகுதி
- சபலென்கா 6-3, 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
- மற்ற ஆட்டங்களில் சுவிட்டோலினா (உக்ரைன்) ஸ்னைடெர் (ரஷியா) ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.
மெல்போர்ன்:
கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையான சபலென்கா (பெலாரஸ்) இன்று காலை நடந்த 2-வது சுற்று ஆட்டத்தில் தகுதி நிலை வீராங்கனையான ஹோசியானை (சீனா) எதிர் கொண்டார்.
இதில் சபலென்கா 6-3, 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். மற்ற ஆட்டங்களில் சுவிட்டோலினா (உக்ரைன்) ஸ்னைடெர் (ரஷியா) ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் 13-வது வரிசையில் உள்ள ஆந்த்ரே ரூப்லெவ் (ரஷியா) 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் போர்ச்சுகல்லை சேர்ந்த ஜேமிபெரியாவை தோற்கடித்து 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
