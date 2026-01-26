என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு ரைபகினா முன்னேற்றம்
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
- 4-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ரைபகினா (கஜகஸ்தான்) மெர்டன்ஸ் (பெல்ஜியம்) மோதினர்.
மெல்போர்ன்:
கிராண்ட் சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
இன்று நடைபெற்ற 4-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் 5-வது வரிசையில் உள்ள ரைபகினா (கஜகஸ்தான்) 6-1, 6-3 என்ற கணக்கில் மெர்டன்சை (பெல்ஜியம்) தோற்கடித்து கால் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.
