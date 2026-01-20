என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: மேடிசன் கீஸ், முசெட்டி 2-வது சுற்றுக்கு தகுதி
- லாரன்சோ முசெட்டி 4-6, 7-6 (7-3), 7-5, 3-2 என்ற கணக்கில் ரபெல் கோலிக்னானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் முன்னிலையில் இருந்தார்.
- மேடிசன் கீஸ் 7-6 (8-6), 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வென்று 2-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.
மெல்போர்ன்:
கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
நடப்பு சாம்பியனும், உலகின் 9-ம் நிலை வீராங்கனையுமான மேடிசன் கீஸ் (அமெரிக்கா) முதல் சுற்றில் உக்ரைனை சேர்ந்த ஒலினிகோவாவை எதிர்கொண்டார். இதில் மேடிசன் கீஸ் 7-6 (8-6), 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வென்று 2-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.
மற்ற ஆட்டங்களில் கரோலினா பிளிஸ்கோவா, வாலன்ட்டோவா (செக் குடியரசு), பிரெஸ்டன் (ஆஸ்திரேலியா) ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர். 22-வது வரிசை வீராங்கனையான லைலா பெர்னான்டஸ் (அமெரிக்கா) முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறினார்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் 5-வது வரிசையில் உள்ள லாரன்சோ முசெட்டி (இத்தாலி) 4-6, 7-6 (7-3), 7-5, 3-2 என்ற கணக்கில் ரபெல் கோலிக்னானுக்கு (பெல்ஜியம்) எதிரான ஆட்டத்தில் முன்னிலையில் இருந்தார். அப்போது ரபெல் காயத்தால் வெளியேறினார். இதனால் முசெட்டி வெற்றி பெற்றார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் 22-வது வரிசையில் உள்ள லூசியானோ டார்டெரி (இத்தாலி) வெற்றி பெற்றார்.