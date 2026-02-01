என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ்: ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி அல்காரஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்
- இளம்வயதில் 7 கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை கார்லோஸ் அல்காரஸ் வென்று சாதனை
- 25வது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோகோவிச் தோல்வியடைந்தார்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெற்றது. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் உடன் செர்பிய வீரர் ஜோகோவிச் விளையாடினார்.
இறுதிப்போட்டியில் செர்பிய வீரர் நோவக் ஜோகோவிச்சை 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தோற்கடிது கார்லோஸ் அல்காரஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
இதன்மூலம் இளம்வயதில் 7 கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றவர் என்ற புதிய சாதனையை கார்லோஸ் அல்காரஸ் படைத்துள்ளார்
25வது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை ஜோகோவிச் வெல்வார் என எதிர்பார்த்த நிலையில் தோல்வி அடைந்ததால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
