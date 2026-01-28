Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஆஸ்திரேலியா ஓபன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் சின்னர்
      X

      ஆஸ்திரேலியா ஓபன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் சின்னர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Jan 2026 4:33 PM IST
      • அமெரிக்க வீரரா 3-0 என நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார்.
      • அரையிறுதியில் ஜோகோவிச்சை எதிர்கொள்கிறார்.

      ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டி ஒன்றில் 2-ம் நிலை வீரரான இத்தாலியின் சின்னர், 8-ம் நிலை வீரரான பெஞ்சமின் ஷெல்டனை எதிர்கொண்டார்.

      இதில் சின்னர் 6-3, 6-4, 6-4 என நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெறும் அரையிறுதியில் 4-ம் நிலை வீரரான ஜோகோவிச்சை எதிர்கொள்கிறார்.

      மற்றொரு அரையிறுதியில் 1-ம் நிலை வீரரான அல்காரஸ், 3-ம் நிலை வீரரான ஸ்வெரேவை எதிர்கொள்கிறார். அரையிறுதில் முதல் 4 இடங்களில் உள்ள வீரர்கள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றனர்.

      Australia open Sinner ஆஸ்திரேலியா ஓபன் ஜானிக் சின்னர் 
      Next Story
      ×
        X