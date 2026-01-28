என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலியா ஓபன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் சின்னர்
- அமெரிக்க வீரரா 3-0 என நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார்.
- அரையிறுதியில் ஜோகோவிச்சை எதிர்கொள்கிறார்.
ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டி ஒன்றில் 2-ம் நிலை வீரரான இத்தாலியின் சின்னர், 8-ம் நிலை வீரரான பெஞ்சமின் ஷெல்டனை எதிர்கொண்டார்.
இதில் சின்னர் 6-3, 6-4, 6-4 என நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெறும் அரையிறுதியில் 4-ம் நிலை வீரரான ஜோகோவிச்சை எதிர்கொள்கிறார்.
மற்றொரு அரையிறுதியில் 1-ம் நிலை வீரரான அல்காரஸ், 3-ம் நிலை வீரரான ஸ்வெரேவை எதிர்கொள்கிறார். அரையிறுதில் முதல் 4 இடங்களில் உள்ள வீரர்கள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றனர்.
Next Story