என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      காதலரை கரம்பிடித்த சபலென்கா- வைரல் வீடியோ
      X

      காதலரை கரம்பிடித்த சபலென்கா- வைரல் வீடியோ

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 8:53 AM IST
      • சபலென்காவுக்கு, பிரேசிலை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஜார்ஜியஸ் உடன் 2024-ம் ஆண்டில் பழக்கம் ஏற்பட்டது.
      • சபலென்கா-ஜார்ஜியஸ் ஜோடிக்கு அல்காரஸ், ஜோகோவிச், அனிசிமோவா உள்ளிட்ட டென்னிஸ் பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

      நியூயார்க்:

      உலகின் 'நம்பர் ஒன்' டென்னிஸ் வீராங்கனை அரினா சபலென்கா (பெலா ரஸ்) இதுவரை 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றுள்ளார். ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் இறுதி ஆட்டத்தில் தோல்வியை தழுவிய அவர் அடுத்து பிரெஞ்சு ஓபனுக்கு குறி வைத்துள்ளார்.

      27 வயதான சபலென்காவுக்கு, பிரேசிலை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஜார்ஜியஸ் பிராங்கலிசுடன் 2024-ம் ஆண்டில் பழக்கம் ஏற்பட்டது. நாளடைவில் அது காதலாக மாறியது. இருவரும் ஒன்றாக பல இடங்களில் சுற்றினர்.

      இந்த நிலையில் சபலென்கா- ஜார்ஜியஸ் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்தது. சபலென்கா முன் முட்டிப்போட்டு வைரமோதிரத்தை நீட்டி தன்னை ஏற்றுக்கொள்வாயா? என ஜார்ஜியஸ் அன்புடன் கேட்க, சபலென்கா வெட்கத்துடன் சம்மதித்தார்.

      பிறகு அவரை ஆரத்தழுவி முத்தமிட்ட ஜார்ஜியஸ் மோதிரம் அணிவித்து தனது வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றுக் கொண்டார். சபலென்கா-ஜார்ஜியஸ் ஜோடிக்கு அல்காரஸ், ஜோகோவிச், அனிசிமோவா உள்ளிட்ட டென்னிஸ் பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

      Aryna Sabalenka சபலென்கா 
      Next Story
      ×
        X