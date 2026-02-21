என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் பிரான்ஸ் வீரர்
      X
      கத்தார்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் பிரான்ஸ் வீரர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 5:10 AM IST
      • கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது.
      • அரையிறுதிச் சுற்றில் செக் குடியரசு வீரர் மென்சிக் தோல்வி அடைந்தார்.

      தோஹா:

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் செக் குடியரசின் ஜாகுப் மென்சிக், பிரான்சின் ஆர்தர் பில்ஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஆர்தர் பில்ஸ் 6-4, 7-6 (7-4) என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தினார்.

      இன்று இரவு நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஆர்தர் பில்ஸ், ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரசை சந்திக்கிறார்.

      Qatar Open Jakub Mensik கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் ஜாகுப் மென்சிக் 
      Next Story
      ×
        X