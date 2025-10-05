என் மலர்
சீன ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் அனிசிமோவா
- இறுதிப் போட்டியில் நோஸ்கோவாவும், அனிசிமோவாவும் மோதினர்.
- இதில் 2வது செட்டை நோஸ்கோவா கைப்பற்றினார்.
பீஜிங்:
சீன ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி பீஜிங்கில் நடைபெற்றது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா, அமெரிக்காவின் அமெண்டா அனிசிமோவா உடன் மோதினார்.
பரபரப்பான இந்த போட்டியில் முதல் செட்டை அனிசிமோவாவும் 2-வது செட்டை நோஸ்கோவாவும் கைப்பற்றினர். சாம்பியன் பட்டத்தை தீர்மானிக்கும் கடைசி செட்டை அனிசிமோவா 6-2 என கைப்பற்றினார்.
இறுதியில் அனிசிமோவா 6-0, 2-6, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.
