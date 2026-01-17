என் மலர்
டென்னிஸ்
அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் ரஷிய வீராங்கனை
- இதில் நேற்று நடந்த அரையிறுதியில் ரஷிய வீராங்கனை வெற்றி பெற்றார்.
அடிலெய்டு:
அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வருகிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதியில் ரஷிய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா, ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டர் உடன் மோதினார்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
