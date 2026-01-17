என் மலர்tooltip icon
      அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் ரஷிய வீராங்கனை
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Jan 2026 2:47 AM IST
      • அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் நேற்று நடந்த அரையிறுதியில் ரஷிய வீராங்கனை வெற்றி பெற்றார்.

      அடிலெய்டு:

      அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதியில் ரஷிய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா, ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டர் உடன் மோதினார்.

      பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

