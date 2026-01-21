என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் அல்காரஸ், மெத்வதேவ்

      மாலை மலர்21 Jan 2026 10:23 PM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் இரண்டாவது சுற்றில் வென்றார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், ஜெர்மனியின் யானிக் ஹாப்மன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 7-6 (4), 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 6-7 (11), 6-3, 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் பிரான்சின் குயின்டைன் ஹைல்சை வீழ்த்தி 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

