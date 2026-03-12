என் மலர்
டென்னிஸ்
Alcaraz | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: அல்காரஸ், மெத்வதேவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
- இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 4வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
வாஷிங்டன்:
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4வது சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், நார்வேயின் காஸ்பர் ரூட் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-1, 7-6 (7-2) என எளிதில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 6-2, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்காவின் அலெக்ஸ் மிச்சல்சனை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story