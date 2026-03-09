என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: அல்காரஸ், மெத்வதேவ் 2வது சுற்றில் வெற்றி #Alcaraz
      X
      அமெரிக்கா

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: அல்காரஸ், மெத்வதேவ் 2வது சுற்றில் வெற்றி #Alcaraz

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 March 2026 12:43 AM IST (Updated: 9 March 2026 12:43 AM IST)
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றுக்கு ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் ஆகியோர் நேரடியாக தகுதி பெற்றனர்.

      இதில் கார்லோஸ் அல்காரஸ், பல்கேரியாவின் கிரிகோர் டிமித்ரோவ் உடன் மோதினார். சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-2, 6-3 என எளிதில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் சிலியின் அலிஜாண்ட்ரோ டபிலோவை வீழ்த்தி 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Indian Wells Open Carlos Alcaraz Danill Medvedev இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் கார்லோஸ் அல்காரஸ் டேனில் மெத்வதேவ் 
      Next Story
      ×
        X