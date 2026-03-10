என் மலர்
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் அல்காரஸ், மெத்வதேவ் #Alcaraz
- இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 3வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
வாஷிங்டன்:
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், பிரான்ஸ் வீரர் ஆர்தர் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-7(6-8), 6-3, 6-2 என எளிதில் வென்று நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் 6-4, 6-0 என்ற செட் கணக்கில் அர்ஜெண்டினாவின் செபாஸ்டியன் பயசை வீழ்த்தி 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
