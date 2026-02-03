என் மலர்
ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ்: நம்பர் 1 வீரர் விலகல்
ரோட்டர்டாம்:
ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நெதர்லாந்தில் வரும் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. இதில் உலகின் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் சாம்பியனான கார்லோஸ் அல்காரஸ் பங்கேற்கப் போவதில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.
அடுத்த இரு வார காலத்துக்கு ஓய்வு தேவைப்படுவதால் ரோட்டர்டாம் ஓபன் தொடரில் பங்கேற்கப் போவதில்லை என அல்காரஸ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
