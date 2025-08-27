Live
      டென்னிஸ், விளம்பரம் மூலம் அதிக வருவாய்.. முதல் 2 இடத்தில் அல்காரஸ்- கோகோ காப்.. எத்தனை கோடி தெரியுமா?
      டென்னிஸ், விளம்பரம் மூலம் அதிக வருவாய்.. முதல் 2 இடத்தில் அல்காரஸ்- கோகோ காப்.. எத்தனை கோடி தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Aug 2025 12:46 PM IST
      • ஜானிக் சின்னர் (இத்தாலி) ரூ.414 கோடி சம்பாதித்து 2-வது இடத்தில் இருக்கிறார்.
      • அமெரிக்க வீராங்கனை கோகோ காப் ரூ.396 கோடி வருவாய் ஈட்டி 3-வது இடத்தில் உள்ளார்.

      இந்த ஆண்டில் இதுவரை டென்னிஸ் வீரர்களின் வருவாய் விவரம் வெளியாகியுள்ளது.

      இதில் இரண்டாம் நிலை வீரரான அல்காரஸ் ரூ.421 கோடி சம்பாதித்து முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் டென்னிசுக்கு வெளியே அதாவது விளம்பர ஒப்பந்தம் மூலம் மட்டும் ரூ.306 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக ஜானிக் சின்னர் (இத்தாலி) ரூ.414 கோடி சம்பாதித்து 2-வது இடத்தில் இருக்கிறார். அமெரிக்க வீராங்கனை கோகோ காப் ரூ.396 கோடி வருவாய் ஈட்டி 3-வது இடத்தில் உள்ளார். வீராங்கனை களில் அவர்தான் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார்.

      24 கிராண்ட்சிலாம் பட்டம் வென்றவரான ஜோகோவிச் (செர்பியா) ரூ.256 கோடியுடன் 4-வது இடத்தில் உள்ளார்.

