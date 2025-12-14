Live
      ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை- முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று இந்தியா சாதனை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Dec 2025 7:17 PM IST
      • சென்னையில் நடைபெற்ற ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை போட்டியில் இந்தியா சாதனை.
      • ஹாங்காங் அணியை 3-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா வீழ்த்தியது.

      சென்னையில் நடைபெற்ற ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை போட்டியில் இந்தியா சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.

      ஹாங்காங் அணியை 3-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா வீழ்த்தி ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

      ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பையில முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது.

      Squash World Cup India Champions உலகக் கோப்பை ஸ்குவாஷ் போட்டி இந்தியா சாம்பியன்ஸ் 
