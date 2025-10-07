என் மலர்
விளையாட்டு
பேட்மிண்டன் தரவரிசை: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி முன்னேற்றம்
- உலக பேட்மிண்டன் வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
- சமீபத்தில் நடந்த சீன ஓபன் இறுதிப்போட்டியில் சாத்விக் சிராக் ஜோடி நுழைந்தது.
புதுடெல்லி:
உலக பேட்மிண்டன் வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை சர்வதேச பேட்மிண்டன் சம்மேளனம் வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கி ரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி ஜோடி ஒரு இடம் முன்னேறி
6-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
முன்னாள் நம்பர் ஒன் ஜோடியான சாத்விக்-சிராஜ் ஹாங்காங் ஓபன் மற்றும் சீனா ஓபன் போட்டியின் இறுதிக்குள் நுழைந்ததால் இந்த ஏற்றம் கண்டுள்ளது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீரர்கள் லக்ஷயா சென் 19-வது இடத்தையும், ஆயுஷ் ஷெட்டி 28-வது இடத்தையும், எச்.எஸ்.பிரனாய் 34-வது இடத்தையும் பெற்றுள்ளனர்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து 13-வது இடத்தில் தொடருகிறார். உன்னதி ஹூடா 31-வது இடத்தையும், மாளவிகா பன்சோத் 33-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளார்.
Next Story