சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டியில் சாத்விக் சிராக் ஜோடி தோல்வி
- சீனா மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி ஷென்சென் நகரில் நடைபெற்றது.
- இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, கொரிய ஜோடியுடன் மோதியது.
பீஜிங்:
சீனா மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி அங்குள்ள ஷென்சென் நகரில் நடைபெற்றது.
இந்நிலையில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, தென் கொரியாவின் கிம் வொன் ஹோ - சியோ ஷெங் ஜே ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய தென் கொரிய ஜோடி 21-19, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது. இந்த போட்டி 45 நிமிடங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
ஏற்கனவே, ஹாங்காங் ஓபன் தொடரிலும் இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி 2-வது இடம் பிடிததது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
