உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: வெண்கலம் வென்ற சாத்விக் சிராக் ஜோடி
- உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி பிரான்சில் நடந்து வருகிறது.
- இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி அரையிறுதி சுற்றில் தோல்வி அடைந்தது.
பாரிஸ்:
29-வது உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் ஆண்களுக்கான இரட்டையர் பிரிவின் அரையிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, சீனாவின் லியு யீ- சென் போயாங் ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய சீன ஜோடி முதல் செட்டை 21-19 என கைப்பற்றியது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் 2வது செட்டை சாத்விக் சிராக் ஜோடி 21-18 என வென்றது.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை சீன ஜோடி 21-12 என வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. அரையிறுதியில் இந்திய ஜோடி தோல்வி அடைந்தாலும் வெண்கல பதக்கத்தைப் பெற்று அசத்தியது.
