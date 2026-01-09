என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது
      X
      மலேசியா

      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Jan 2026 1:57 AM IST
      • மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி 2வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றது.

      கோலாலம்பூர்:

      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி, மலேசியாவின் யாப் ராய் கிங்-ஜுனைத் ஆரிப் ஜோடி உடன் மோதியது.

      தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய சாத்விக்- சிராக் ஜோடி 21-18, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி இந்தோனேசியாவின் முகம்மது ஷோஹிபுல் பிக்ரி-பஜர் அல்பியான் ஜோடி உடன் மோதுகிறது.

      Malaysia Open Badminton Satwik Chirag Pair மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் சாத்விக் சிராக் ஜோடி 
      Next Story
      ×
        X