      ஹாங்காங் ஓபன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது சாத்விக்-சிராக் ஜோடி
      ஹாங்காங்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Sept 2025 1:22 AM IST
      ஹாங்காங்:

      ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, தாய்லாந்தின் பக்காபொன் தீரரசாகுல்-சுக்புன் ஜோடி

      உடன் மோதியது.

      இதில் தாய்லாந்து ஜோடி முதல் செட்டை 21-18 என கைப்பற்றினார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்டு அதிரடியாக ஆடிய சாத்விக்-சிராக் ஜோடி அடுத்த இரு செட்களை 21-15, 21-11 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      இன்று நடைபெறும் காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி மலேசிய ஜோடியை சந்திக்கிறது.

