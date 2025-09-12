என் மலர்
ஹாங்காங் ஓபன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது சாத்விக்-சிராக் ஜோடி
- ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
ஹாங்காங்:
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, தாய்லாந்தின் பக்காபொன் தீரரசாகுல்-சுக்புன் ஜோடி
உடன் மோதியது.
இதில் தாய்லாந்து ஜோடி முதல் செட்டை 21-18 என கைப்பற்றினார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்டு அதிரடியாக ஆடிய சாத்விக்-சிராக் ஜோடி அடுத்த இரு செட்களை 21-15, 21-11 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
இன்று நடைபெறும் காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி மலேசிய ஜோடியை சந்திக்கிறது.
