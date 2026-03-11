என் மலர்tooltip icon
      Satwik | சுவிஸ் ஓபன் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி
      சுவிட்சர்லாந்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 March 2026 10:55 PM IST
      • சுவிஸ் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சுவிட்சர்லாந்தின் பாசெல் நகரில் நடந்து வருகிறது.
      • முதல் சுற்றில் இந்திய ஜோடி வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      பாசெல்:

      சுவிஸ் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சுவிட்சர்லாந்தின் பாசெல் நகரில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஷெட்டி ஜோடி, சிங்கப்பூரின் இங் கீட் வெஸ்லி கோ- ஜுன்சுகே குபோ ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சாத்விக்-சிராக் ஜோடி 21-19, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      Swiss Open badminton Satwik Chirag Pair சுவிஸ் ஓபன் பேட்மிண்டன் சாத்விக் சிராக் ஜோடி 
