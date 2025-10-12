என் மலர்
புரோ கபடி லீக்: தமிழ் தலைவாசை வீழ்த்தியது புனேரி பல்தான்
- 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
- நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் புனேரி பல்தான் அணி வெற்றி பெற்றது.
புதுடெல்லி:
12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. நான்காவது கட்டமாக தலைநகர் டெல்லியில் இன்று தொடங்கியது.
இன்று நடந்த போட்டியில் புனேரி பல்தான், தமிழ் தலைவாஸ் அணிகள் மோதின.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய புனேரி பல்தான் 36-23 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வென்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் புனேரி பல்தான் அணி 2வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. மேலும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கும் முன்னேறியது.
மற்றொரு போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 47-26 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
