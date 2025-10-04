என் மலர்
புரோ கபடி லீக்: ஜெய்ப்பூரை வீழ்த்தியது புனேரி பல்தான்
- 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி சென்னையில் நடந்து வருகிறது.
- நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் புனேரி பல்தான் அணி வெற்றி பெற்றது.
சென்னை:
12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது.
இதில் நேற்று நடந்த போட்டியில் புனேரி பல்தான், ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அண்கள் மோதின.
சிறப்பாக ஆடிய புனேரி பல்தான் 41-36 என்ற செட் கணக்கில் வென்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் புனேரி பல்தான் அணி 2வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. தபாங் டெல்லி முதல் இடத்தில் உள்ளது.
