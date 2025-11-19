Live
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் லக்ஷயா சென், எச்.எஸ்.பிரனாய்
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Nov 2025 10:01 PM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      சிட்னி:

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், தைவானின் சூ லீ-யாங் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய லக்ஷயா சென் 21-17, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் எச்.எஸ்.பிரனாய் 6-21, 21-12, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் இந்தோனேசியாவின் மார்சிலினோவை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

