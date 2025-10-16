என் மலர்
விளையாட்டு
டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்ஷயா சென் 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
- டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் டென்மார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
- இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
கோபன்ஹேகன்:
டென்மார்க்கின் ஓடன்ஸ் நகரில் டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தத் தொடரில் ஆடவருக்கான ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்சயா சென், அயர்லாந்தின் நட் நியென் உடன் மோதினார்.
முதல் செட்டை 10-21 என லக்ஷயா சென் இழந்தார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட லக்ஷயா சென் அடுத்த இரு செட்களை 21-8, 21-18 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
