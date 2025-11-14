என் மலர்tooltip icon
      குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் லக்ஷயா சென்
      ஜப்பான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Nov 2025 12:35 AM IST
      • ஆண்கள் ஒற்றையர் 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் வெற்றி பெற்றார்.

      டோக்கியோ:

      குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜப்பானில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், சிங்கப்பூரின் ஜியா ஹெங் ஜேசன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய லக்ஷயா சென் 21-13, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      காலிறுதியில் லக்ஷயா சென் சிங்கப்பூரில் லோ கீன் யூ உடன் மோத உள்ளார்.

