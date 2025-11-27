என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      சையத் மோடி பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினர் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி, ரஜாவத்
      X
      உத்தரப் பிரதேசம்

      சையத் மோடி பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினர் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி, ரஜாவத்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 10:43 PM IST
      • சையத் மோடி நினைவு சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி உ.பி.யின் லக்னோவில் நடந்து வருகிறது.
      • ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி வெற்றி பெற்றார்.

      லக்னோ:

      சையத் மோடி நினைவு சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி உத்தர பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி, சக நாட்டு வீரர் சனீத் தயானந்த் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-6, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் பிரியான்ஷு ரஜாவத் 21-16, 10-21, 21-12 என்ற செட் கணக்கில் சக நாட்டு வீரரான ராகௌல் பரத்வாஜை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் காலிறுதியில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், பிரியான்ஷு ரஜாவத்தை எதிர்கொள்கிறார்.

      Syed Modi International Kidambi Srikanth Priyanshu Rajawat சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி பிரியான்ஷு ரஜாவத் 
      Next Story
      ×
        X