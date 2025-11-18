என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: ஜாலி, காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி முதல் சுற்றில் தோல்வி
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 8:59 PM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் ஜாலி- காயத்ரி ஜோடி முதல் சுற்றில் தோல்வி அடைந்தது.

      சிட்னி:

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.

      பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் திரிஷா ஜாலி-காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி, இந்தோனேசியாவின் குசுமா- பிஸ்பிதா சாரி ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய இந்தோனேசிய ஜோடி 21-10, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      இதன்மூலம் ஜாலி-கோபிசந்த் ஜோடி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

